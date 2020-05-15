На помощь россиянам за границей выделено 900 млн рублей

Правительство Российской Федерации решило выделить министерству иностранных дел 900 миллионов рублей с целью оказания помощи соотечественникам, которые остаются за рубежом во время пандемии коронавируса. Документ подписал исполняющий обязанности главы кабинета министров Андрей Белоусов, передает RT.

Вице-премьер замещает на время болезни Михаила Мишустина, который заразился COVID-19. Ранее сам Мишустин пообещал, что правительство выделит дополнительные деньги на поддержку россиян за рубежом. 1 мая кабинет министров уже выделил 500 миллионов рублей на дополнительные выплаты соотечественникам.

