На помощь россиянам за границей выделено 900 млн рублей
Правительство Российской Федерации решило выделить министерству иностранных дел 900 миллионов рублей с целью оказания помощи соотечественникам, которые остаются за рубежом во время пандемии коронавируса. Документ подписал исполняющий обязанности главы кабинета министров Андрей Белоусов, передает RT.
Вице-премьер замещает на время болезни Михаила Мишустина, который заразился COVID-19. Ранее сам Мишустин пообещал, что правительство выделит дополнительные деньги на поддержку россиян за рубежом. 1 мая кабинет министров уже выделил 500 миллионов рублей на дополнительные выплаты соотечественникам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru