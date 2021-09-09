На похоронах художника Краснова присутствовала Пугачева
В Москве проходят похороны сценографа Бориса Краснова. Среди присутствующих заметили Аллу Пугачеву, с которой художник много работал, передает РИА Новости.
Сценограф ставил для Пугачевой ежегодную сборную концертную телепрограмму «Рождественские встречи». Причиной смерти художника стал перенесенный инсульт, а также последствия коронавируса.
Российский художник-сценограф, дизайнер, почетный член Академии Художеств Борис Краснов скончался в Москве на 61-м году жизни. Отмечается, что он работал во многих известных театрах, а также сотрудничал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Элтоном Джоном, участниками групп «Deep Purple» и «Abba».
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