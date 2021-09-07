СМИ: В Москве умер известный художник-постановщик Борис Краснов
Российский художник-сценограф, дизайнер, почетный член Академии Художеств Борис Краснов скончался в Москве, сообщает «МК».
По данным издания, 60-летний Краснов умер в центре паллиативной помощи в ночь на вторник.
Во время пандемии художник перенес коронавирусную инфекцию, после чего у Краснова случился второй по счету инсульт. По данным Telegram-канала Mash, у дизайнера была парализована правая сторона тела, поражение мозга составило 85%. В дальнейшем из-за последствий коронавируса Краснова доставили в хоспис, пишет Газета.ру.
Борис Краснов — выпускник театрально-декорационного отделения живописного факультета Киевского Государственного Художественного института, обладатель множества наград и премий, член Союза театральных деятелей России. В качестве театрального художника Краснов работал в Театре им. Леси Украинки, Московском театре им. Ленинского комсомола, был художником-постановщиком Государственного Кремлевского дворца. Сценограф сотрудничал со многими российскими и зарубежными артистами, в числе которых Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Элтон Джон, группы «Deep Purple», «Abba» и многие другие.
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