На подмосковную Коломну обрушилось три четверти месячной нормы осадков за сутки

В подмосковном городе Коломна синоптики зафиксировали выпадение трех четвертей месячной нормы осадков за сутки. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус 8 июля в своем Telegram-канале.

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По данным специалиста, за прошедшую ночь в Коломне выпало 35 мм осадков, днем — 18 мм.

Подведя итог, Леус заключил, что за сутки в городе «выпало выпало 53 мм дождя, что составляет более 3/4 от месячной нормы июля».

Леус также опубликовал снимки Коломны во время сихии.

Ранее москвичей предупредили о похолодании в предстоящие выходные, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаОсадкиПодмосковье

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