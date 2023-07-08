На подмосковную Коломну обрушилось три четверти месячной нормы осадков за сутки
В подмосковном городе Коломна синоптики зафиксировали выпадение трех четвертей месячной нормы осадков за сутки. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус 8 июля в своем Telegram-канале.
По данным специалиста, за прошедшую ночь в Коломне выпало 35 мм осадков, днем — 18 мм.
Подведя итог, Леус заключил, что за сутки в городе «выпало выпало 53 мм дождя, что составляет более 3/4 от месячной нормы июля».
Леус также опубликовал снимки Коломны во время сихии.
Ранее москвичей предупредили о похолодании в предстоящие выходные, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По Белгородской области ВСУ нанесли 130 ударов, есть пострадавшие
- На подмосковную Коломну обрушилось три четверти месячной нормы осадков за сутки
- Президент Латвии Ринкевичс вступил в должность
- В Бурятии обнаружили седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке
- Володин: Госдума в июле примет решение о запрете смены пола
- «Началось военное искусство». Эксперт заявил о превосходстве российской армии перед ВСУ
- СМИ: Российские военные будут уничтожать обслуживающий персонал F-16 на Украине
- Гладков сообщил о приостановке возвращения жителей в Шебекино из-за обстрелов
- Крым скорректирует стратегию обеспечения водой
- СМИ: Ребенок убитой украинским пограничником в Мариуполе пары умер от голода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru