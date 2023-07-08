На подмосковную Коломну обрушилось три четверти месячной нормы осадков за сутки

По данным специалиста, за прошедшую ночь в Коломне выпало 35 мм осадков, днем — 18 мм.

Подведя итог, Леус заключил, что за сутки в городе «выпало выпало 53 мм дождя, что составляет более 3/4 от месячной нормы июля».

Леус также опубликовал снимки Коломны во время сихии.

Ранее москвичей предупредили о похолодании в предстоящие выходные, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».