На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1,6 тысячи автомобилей

По состоянию на 21:00 мск в очереди со стороны Керчи находится 920 автомобилей. Время ожидания превышает три часа.

Со стороны Тамани скопилось 690 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов.

Движение по Крымскому мосту приостановили в 16:25 в четверг. В 20:16 движение возобновили.

Накануне на подъездах к Крымскому мосту собралась очередь из почти тысячи автомобилей, напоминает «Радиоточка НСН».

