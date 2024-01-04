На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1,6 тысячи автомобилей

С обеих сторон Крымского моста проезда ожидают более 1,6 тысячи автомобилей, сообщается в Telegram-канале по ситуации на переправе.

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По состоянию на 21:00 мск в очереди со стороны Керчи находится 920 автомобилей. Время ожидания превышает три часа.

Со стороны Тамани скопилось 690 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов.

Движение по Крымскому мосту приостановили в 16:25 в четверг. В 20:16 движение возобновили.

Накануне на подъездах к Крымскому мосту собралась очередь из почти тысячи автомобилей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:АвтомобилиКраснодарский КрайКрымКрымский Мост

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