На поддержку российских семей выделят 200 млрд рублей

Глава ведомства уточнил, что из этой суммы 140 млрд рублей будут потрачены на поддержку семей, где есть дети в возрасте от 3 до 7 детей. Речь идет о выплатах, которые начисляются с 1 января и выплачиваются 1 июня.



«А вторая выплата, о которой недавно говорил президент, - это выплата для семей с детьми до трех лет», - отметил министр.



Кроме того, еще 65 млрд рублей будет выделено на пособия по безработице и оплату больничных листов. Министр подчеркнул, что оформить лист нетрудоспособности смогут и граждане старше 65 лет, находящиеся на карантине, а также граждане прибывшие из-за границы, и проживающие вместе с ними.

