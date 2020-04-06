На поддержку российских семей выделят 200 млрд рублей
На поддержку семьей с детьми в России будет выделено 200 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр труда Антон Котяков.
Глава ведомства уточнил, что из этой суммы 140 млрд рублей будут потрачены на поддержку семей, где есть дети в возрасте от 3 до 7 детей. Речь идет о выплатах, которые начисляются с 1 января и выплачиваются 1 июня.
«А вторая выплата, о которой недавно говорил президент, - это выплата для семей с детьми до трех лет», - отметил министр.
Кроме того, еще 65 млрд рублей будет выделено на пособия по безработице и оплату больничных листов. Министр подчеркнул, что оформить лист нетрудоспособности смогут и граждане старше 65 лет, находящиеся на карантине, а также граждане прибывшие из-за границы, и проживающие вместе с ними.
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