На поддержку российских семей выделят 200 млрд рублей

На поддержку семьей с детьми в России будет выделено 200 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр труда Антон Котяков.

Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия

Глава ведомства уточнил, что из этой суммы 140 млрд рублей будут потрачены на поддержку семей, где есть дети в возрасте от 3 до 7 детей. Речь идет о выплатах, которые начисляются с 1 января и выплачиваются 1 июня.

«А вторая выплата, о которой недавно говорил президент, - это выплата для семей с детьми до трех лет», - отметил министр.

Кроме того, еще 65 млрд рублей будет выделено на пособия по безработице и оплату больничных листов. Министр подчеркнул, что оформить лист нетрудоспособности смогут и граждане старше 65 лет, находящиеся на карантине, а также граждане прибывшие из-за границы, и проживающие вместе с ними.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МинтрудСемьяДети