На ПМЭФ обсудили, как бизнес меняет мир медиа

По его словам, в медиаструктурах будущего на первый план выходят не новости как продукт, а смысл и контекст.

С целью показать «скорость, объемность и многогранность информационного бизнеса» компания представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) специальный павильон, который является пространством анализа современных методов обработки, трансформации и доставки информации.

В частности, медиаволл знакомит посетителей с ключевыми медиапродуктами News Media Holding, хронокапсула предоставляет гостям возможность стать свидетелем никогда не снимавшихся на видео исторических событий, а инфоконсоль позволяет совершить виртуальную экскурсию по ПМЭФ.

«Сегодня человеку важно быть соучастником событий, а не просто слушателем монолога. Именно поэтому появляются новые форматы и создаются площадки для диалога — всё ради доверия, эмоций и вовлеченности», — заключил гендиректор News Media Holding .

Ранее Иксанов заявил, что универсальные подходы в медиа больше неэффективны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

