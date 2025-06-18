На ПМЭФ обсудили, как бизнес меняет мир медиа
Медиарынок в настоящее время переживает кардинальную трансформацию. Как заявил гендиректор News Media Holding Максим Иксанов, СМИ стали трансформироваться в контентные фабрики.
По его словам, в медиаструктурах будущего на первый план выходят не новости как продукт, а смысл и контекст.
С целью показать «скорость, объемность и многогранность информационного бизнеса» компания представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) специальный павильон, который является пространством анализа современных методов обработки, трансформации и доставки информации.
В частности, медиаволл знакомит посетителей с ключевыми медиапродуктами News Media Holding, хронокапсула предоставляет гостям возможность стать свидетелем никогда не снимавшихся на видео исторических событий, а инфоконсоль позволяет совершить виртуальную экскурсию по ПМЭФ.
«Сегодня человеку важно быть соучастником событий, а не просто слушателем монолога. Именно поэтому появляются новые форматы и создаются площадки для диалога — всё ради доверия, эмоций и вовлеченности», — заключил гендиректор News Media Holding .
Ранее Иксанов заявил, что универсальные подходы в медиа больше неэффективны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия научилась извлекать из санкций выгоду
- ВЦИОМ: Молодёжь объяснила отказ от рождения детей нехваткой денег
- Трамп оставляет за собой все варианты действий по ситуации с Ираном
- На ПМЭФ обсудили, как бизнес меняет мир медиа
- Автор «Капибары» не стал ругать Макрона за использование его трека
- В МАГАТЭ заявили об отсутствии доказательств, что Иран ведет ядерную программу
- Путин: Главнейшей задачей властей является улучшение качества жизни россиян
- Глава АвтоВАЗа спрогнозировал падение рынка новых легковых автомобилей
- Артистка Сизоненко: Актриса Тенякова была «человеком с золотой душой»
- Хаменеи выразил уверенность, что Иран победит в конфликте с Израилем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru