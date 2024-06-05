На ПМЭФ представили фамильное древо Путина
Родословную президента Владимира Путина представили на стенде Дома семейных традиций «Кристиан» на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости.
Фамильное древо российского лидера разместили в экспозиции компании и в альбоме на стенде.
«Кристиан» специализируется на генеалогической экспертизе. Как отметил представитель организации, исследование заказал троюродный брат президента Александр. Согласно итогам экспертизы, род Путиных ведет свое начало от крестьян из Тверской области.
Как отметили в компании, для проведения генеалогической экспертизы требуется в среднем 10-12 месяцев, специалисты стараются изучить родословную от периода до отмены крепостного права. Стоимость подобного исследования — от 190 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru