На ПМЭФ представили фамильное древо Путина

Фамильное древо российского лидера разместили в экспозиции компании и в альбоме на стенде.

«Кристиан» специализируется на генеалогической экспертизе. Как отметил представитель организации, исследование заказал троюродный брат президента Александр. Согласно итогам экспертизы, род Путиных ведет свое начало от крестьян из Тверской области.

Как отметили в компании, для проведения генеалогической экспертизы требуется в среднем 10-12 месяцев, специалисты стараются изучить родословную от периода до отмены крепостного права. Стоимость подобного исследования — от 190 тысяч рублей.

