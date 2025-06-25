Депутат Тарбаев ответил Рогозину про несмешные шутки и заступился за КВН
Юмор - субъективное понятие, однако если публичное лицо обидела какая-то шутка, то можно защищать честь и достоинство в суде, а не угрожать отправить кого-то на фронт, заявил НСН Сангаджи Тарбаев.
Угрозы отправить кого-либо на СВО в том числе за неудачную шутку неприемлемы и некорректны, учитывая, что служение Родине у нас преподносится как честь и достоинство, а не как ссылка или наказание. Об этом в беседе с НСН рассказал депутат Госдумы, экс-игрок команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.
Сенатор и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин негативно отреагировал на шутку команды юных квнщиков «Негоден» из Санкт-Петербурга про свою докторскую. Так, юмористы пошутили, что в докторской работе Рогозина было написано, что «Космос на телку не меняют». Сам Рогозин в своем Telegram-канале сначала пригрозил юмористам отправкой на фронт, однако позднее передумал и написал, что для служения Родине они не годятся. Сангаджи отметил, что шутка квнщиков ему не понравилась, однако угрозы Рогозина счел некорректными.
«Я вообще считаю, что когда кого-то грозят отправить на СВО, то таким образом выставляют СВО как наказание, каторгу, тюрьму. Хотя мы по всей стране говорим, что это гордость, честь и достоинство. В этом смысле я его как политика не понимаю. Крайне некорректное высказывание. А что касается чести и достоинства, то у нас есть статья, и Рогозин может отстаивать свои права в суде в законном порядке. Когда публичный человек начинает угрожать, это не совсем корректно. Юмор – это субъективное восприятие. Кого-то может задеть, кого-то нет. Я эту шутку слышал, мне она не очень нравится», - заявил он.
Помимо прочего, Рогозин также негативно высказался о самой юмористической игре КВН с чем Тарбаев не согласился и подчеркнул, что юмор там сегодня намного лучше и острее, чем был ранее и сравнил передачу с Comedy Club.
«А вообще последнее время КВН стал гораздо лучше, чем он был раньше. И острота и сатира там гораздо выше, чем в Comedy Club. КВН был, есть и остается злободневным. Всё зависит от редакторской группы, которая занимается цензурированием, и Первого канала, который тоже накладывает свои фильтры. А молодежь как шутила, так и шутит», - подытожил он.
В феврале стало известно, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял предложение Александра Маслякова-младшего занять пост президента Международного Союза КВН. Это произошло на Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2025», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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