Угрозы отправить кого-либо на СВО в том числе за неудачную шутку неприемлемы и некорректны, учитывая, что служение Родине у нас преподносится как честь и достоинство, а не как ссылка или наказание. Об этом в беседе с НСН рассказал депутат Госдумы, экс-игрок команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.

Сенатор и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин негативно отреагировал на шутку команды юных квнщиков «Негоден» из Санкт-Петербурга про свою докторскую. Так, юмористы пошутили, что в докторской работе Рогозина было написано, что «Космос на телку не меняют». Сам Рогозин в своем Telegram-канале сначала пригрозил юмористам отправкой на фронт, однако позднее передумал и написал, что для служения Родине они не годятся. Сангаджи отметил, что шутка квнщиков ему не понравилась, однако угрозы Рогозина счел некорректными.