«На передовой»: Медики представили клип на рок-гимн борьбы с COVID-19. Видео
Медики, работающие в так называемой «красной зоне» с больными COVID-19 записали песню «На передовой». Теперь они представили пользователям Сети клип на неё. Солист группы ЭКГ Евгений Солдатов является заведующим отделением эндоскопии, а его коллега – главный в отделении интервенционной ультрасонографии Кирилл Луммер – играет в коллективе на барабанах.
Они рассказали, что в основу видео легли кадры, снятые ранее, поскольку в напряженных условиях работы – в связи с распространением COVID-19 – снимать что-либо и даже репетировать возможности нет, отмечает РЕН ТВ.
Как признался Кирилл Луммер, работа медика – это тоже чистый рок-н-ролл.
«Мы спасаем жизни, мы делаем крутые операции, мы гордимся тем, что мы делаем. И музыка наша параллельно нашей гордости растёт», - заявил медик.
К слову, работу коллектива ЭКГ по достоинству оценил солист группы «Пилот» Илья Черт.
«Спасибо, что вы не покидаете ваших мест, спасаете людей, и конечно, было прикольно посмотреть, как вы после работы играете рокешник. Я вот видите, у меня обратная ситуация - у меня образование "врач", но я 30 лет стою на сцене», - рассказал Черт.
Ранее НСН писала, что звезды российской музыки и кино представили совместный клип на песню «Люди в белых халатах». Лидер группы «Несчастный случай» и автор проекта Алексей Кортнев сообщил об этом в своем Instagram.
«27 человек объединились, чтобы записать эту чудесную песню Колмановского-Ошанина. Посвящение всем медикам мира! С любовью и верой. И надеждой», - написал Кортнев.
Музыкант отметил, что проект возник спонтанно и был реализован за три дня. В записи песни приняли участие Камиль Ларин, Найк Борзов, участники группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко, Нонна Гришаева, Константин Хабенский, а также Татьяна Лазарева, Максим Леонидов, Андрей Макаревич, Максим Виторган, Алена Бабенко, Максим Покровский, Валерий Сюткин, группа «Несчастный случай» и другие.
Главным посылом клипа стал призыв соблюдать самоизоляцию для помощи в борьбе с распространением коронавируса, подчеркивает ТАСС.
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