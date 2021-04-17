На отпевании за принца Филиппа молились по-русски
Русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих» была включена в церковную службу во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа.
Покойный герцог Эдинбургский для церемонии собственных похорон заранее лично выбрал молитвы и музыкальные фрагменты. Их исполнил хор из четырех человек под руководством настоятеля Вестминстерского аббатства Дэвида Хойла и архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, которые провели службу в часовне святого Георгия Виндзорского замка.
Принц Филипп ранее принадлежал раньше к греческой православной церкви. Принц Греческий и Датский перешел в лоно Церкви Англии ради женитьбы на принцессе Елизавете.
Герцога временно похоронили в королевской усыпальнице часовни. После кончины его вдовы королевы Елизаветы II останки супруга перенесут в предел, где они будут покоиться вместе. Супруги прожили в браке 73 года, сообщает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+9 321 / сут.
Умерли
105 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+8 832 / сут.
- Врачи сообщили об угрозе остановки сердца у Навального
- На отпевании за принца Филиппа молились по-русски
- В Сети появились кадры задержания украинского консула сотрудниками ФСБ РФ
- Bloomberg: США могут ввести запрет для американских компаний на покупку рублевых облигаций
- Лукашенко анонсировал одно из принципиальных решений за 25 лет президентства
- Макрон запланировал переговоры с Путиным по Донбассу
- В Виндзорском замке хоронят принца Филиппа
- Росавиация организовала оперштаб для вывоза россиян из Турции
- Австрия ведет переговоры о саммите Байдена и Путина в Вене
- Кравчук назвал России условие для компромисса по Донбассу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru