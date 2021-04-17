На отпевании за принца Филиппа молились по-русски

Покойный герцог Эдинбургский для церемонии собственных похорон заранее лично выбрал молитвы и музыкальные фрагменты. Их исполнил хор из четырех человек под руководством настоятеля Вестминстерского аббатства Дэвида Хойла и архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, которые провели службу в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

Принц Филипп ранее принадлежал раньше к греческой православной церкви. Принц Греческий и Датский перешел в лоно Церкви Англии ради женитьбы на принцессе Елизавете.

Герцога временно похоронили в королевской усыпальнице часовни. После кончины его вдовы королевы Елизаветы II останки супруга перенесут в предел, где они будут покоиться вместе. Супруги прожили в браке 73 года, сообщает РИА Новости.

