На отпевании за принца Филиппа молились по-русски

Русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих» была включена в церковную службу во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа.

В Виндзорском замке хоронят принца Филиппа

Покойный герцог Эдинбургский для церемонии собственных похорон заранее лично выбрал молитвы и музыкальные фрагменты. Их исполнил хор из четырех человек под руководством настоятеля Вестминстерского аббатства Дэвида Хойла и архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, которые провели службу в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

Принц Филипп ранее принадлежал раньше к греческой православной церкви. Принц Греческий и Датский перешел в лоно Церкви Англии ради женитьбы на принцессе Елизавете.

Герцога временно похоронили в королевской усыпальнице часовни. После кончины его вдовы королевы Елизаветы II останки супруга перенесут в предел, где они будут покоиться вместе. Супруги прожили в браке 73 года, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Попов
ТЕГИ:ВеликобританияПохороныЕлизавета II
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