На организаторов митинга в Петербурга завели дело за вовлечение подростков
На организаторов несогласованных митингов оппозиции в Санкт-Петербурге, прошедших 23 января, возбудили дело о вовлечении подростков в противоправные действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дело квалифицируется по ст. 151 УК РФ с формулировкой "о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних". В главке также напомнили, что два уголовных дела также было возбуждено из-за применения насилия протестующими по отношению к представителям власти (ст. 318 УК РФ).
В полиции отметили, что нападавшие на полицейских уже задержаны. Представители правоохранительных органов провели обыски в рамках данных дел.
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