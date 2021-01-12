На окраинах Степанакерта до сих пор звучат выстрелы

Корреспондент агентства передает, что одиночные выстрелы и короткие серии выстрелов периодически слышно окраинах столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), однако ситуация в самом городе остается под контролем.

По данным агентства, последняя короткая серия выстрелов была зафиксирована в 00:04 по московскому времени. Ране в эфире НСН азербайджанский политолог Адгезал Мамедов рассказал, какие шаги нужно предпринять для урегулирования ситуации в послевоенном Карабахе.









