Собянин: Общегородской выпускной в Москве отпразднуют 24 июня в Парке Горького

Традиционный праздник выпускников пройдет в Парке Горького 24 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Слова градоначальника приводит официальный сайт мэра и правительства столицы.

Главные темы торжества в этом году — «Первые» и «Наставники». Как отметил Собянин, для выпускников подготовили большую программу.

«На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки. Во время празднования в Парк Горького смогут попасть только выпускники и их сопровождающие», — указал мэр.

Традиционный праздник для столичных выпускников начнется в 20:00 24 июня и продлится до 06:00 25 июня. Проход на мероприятия возможен по индивидуальному браслету с QR-кодом.

