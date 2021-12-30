На новогодних каникулах на дороги Подмосковья выйдут 7,5 тысяч автобусов

Автобусы 31 декабря будут ездить согласно расписанию будних дней — до трех часов ночи. 1,2,7 и 9 января поездки будут осуществляться согласно расписанию воскресенья. В остальные праздничные дни поездки будут осуществляться по графику субботы. В целом на январских каникулах на дороги Подмосковья выйдут около 7,5 тыс. автобусов.

30 декабря пригородные поезда будут работать по расписанию пятницы. 31 декабря и с 1 по 8 января поезда будут ходить по расписанию субботы. Кроме того, будут запущены дополнительно 106 поездов.

9 января электрички будут курсировать по расписанию воскресенья. Запустят также пять дополнительных поездов до Балашихи, Рязани и Калуги.

На МЦД в ночь с 31 декабря на 1 января и 7 января поезда будут ходить до 2:30. На МЦД-1 в ночь на эти дни будут курсировать также десять дополнительных электричек по маршруту Одинцово — Лобня — Одинцово, и еще несколько маршрутов на новогодние праздники.

Напомним, в Московской области у водителей автобусов появится такой же рейтинг, как у таксистов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор отметил, что водитель автобуса – благородная профессия. Воробьев попросил владельцев этой профессии не обижаться на введение рейтинга, а отнестись к нему с пониманием. «Мы имеем право делать ставку на лучших», — подчеркнул Воробьев.





