На новогодних каникулах на дороги Подмосковья выйдут 7,5 тысяч автобусов
В новогодние праздники в Московской области частично изменится график работы общественного транспорта, сообщает телеканал «360».
Автобусы 31 декабря будут ездить согласно расписанию будних дней — до трех часов ночи. 1,2,7 и 9 января поездки будут осуществляться согласно расписанию воскресенья. В остальные праздничные дни поездки будут осуществляться по графику субботы. В целом на январских каникулах на дороги Подмосковья выйдут около 7,5 тыс. автобусов.
30 декабря пригородные поезда будут работать по расписанию пятницы. 31 декабря и с 1 по 8 января поезда будут ходить по расписанию субботы. Кроме того, будут запущены дополнительно 106 поездов.
9 января электрички будут курсировать по расписанию воскресенья. Запустят также пять дополнительных поездов до Балашихи, Рязани и Калуги.
На МЦД в ночь с 31 декабря на 1 января и 7 января поезда будут ходить до 2:30. На МЦД-1 в ночь на эти дни будут курсировать также десять дополнительных электричек по маршруту Одинцово — Лобня — Одинцово, и еще несколько маршрутов на новогодние праздники.
Напомним, в Московской области у водителей автобусов появится такой же рейтинг, как у таксистов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор отметил, что водитель автобуса – благородная профессия. Воробьев попросил владельцев этой профессии не обижаться на введение рейтинга, а отнестись к нему с пониманием. «Мы имеем право делать ставку на лучших», — подчеркнул Воробьев.
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