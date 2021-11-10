В центре Москвы ограничили скорость авто до 50 км/ч
На некоторых улицах в центре Москвы ограничили скорость движения до 50 км/ч. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ограничения затронут движение на Цветном бульваре, улицах Остоженка и Маросейка, на Бульварном кольце и прилегающих территориях. В ведомстве напомнили, что количество пешеходов, ежедневно перемещающихся там, составляет 130 тысяч человек.
В столичном департаменте транспорта отметили, что при движении автомобиля со скоростью более 50 километров в час, вероятность возникновения ДТП со смертельным исходом составляет более 90%.
«Если водитель едет со скоростью 30 километров в час, то в 90% случаев участники аварии получат легкие травмы. При этом в Европе базовая скорость — 50 километров в час, в центре — 30. На ситуацию с пробками ограничение не повлияет — днем в центре города средняя скорость и так не превышает 30-40 километров в час», - добавили там.
Ранее изменения скорости движения до 30 километров в час были также введены на Большой Никитской и Варварке, Малой Дмитровке и Малой Бронной.
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