В центре Москвы ограничили скорость авто до 50 км/ч

На некоторых улицах в центре Москвы ограничили скорость движения до 50 км/ч. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ограничения затронут движение на Цветном бульваре, улицах Остоженка и Маросейка, на Бульварном кольце и прилегающих территориях. В ведомстве напомнили, что количество пешеходов, ежедневно перемещающихся там, составляет 130 тысяч человек.

В столичном департаменте транспорта отметили, что при движении автомобиля со скоростью более 50 километров в час, вероятность возникновения ДТП со смертельным исходом составляет более 90%.