В Белгороде запустили автобусы для инфицированных коронавирусом
В Белгороде запустили на маршруты специальные автобусы для доставки инфицированных коронавирусом в профильный амбулаторный центр, который открылся 25 октября на базе городской поликлиники №6. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Общественный транспорт с табличкой «Поликлиника №6» будет курсировать по пяти автобусным маршрутам. После каждого рейса салоны будут комплексно дезинфецироваться. Глава региона призвал жителей пользоваться этими автобусами при наличии симптомов ОРВИ, чтобы не подвергать риску здоровых пассажиров.
Тем, кому неудобно добираться от дома до амбулаторного центра новыми маршрутами, губернатор рекомендовал использовать личные машины или вызывать спецавтомобили.
Как уточнил Гладвков, для этой цели выделено 30 машин от поликлиники. Еще 24 выделяют органы социальной защиты для доставки людей старше 55 лет. Вызвать спецтранспорт можно будет по назначению врача, вызывающего больного в поликлинику.
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