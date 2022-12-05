На mos.ru появилась карта пунктов по сбору подарков военным и детям в зоне СВО

Отмечается, что все желающие могут передать новогодние подарки детям, живущим на новых российских территориях, или участникам спецоперации. Так, пункты сбора уже функционируют в Парке Горького, парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», «Красная Пресня» и других. А с 9 декабря 19 точек откроется на ярмарочных праздничных площадках зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество». Еще шесть пунктов начнут работать на фестивале 23 декабря, в этот день откроется также пункт у арки главного входа на ВДНХ.

Пункты сбора гуманитарной помощи будут открыты с 10:00 до 19:00, завершится акция 8 января. Таким образом, жители столицы смогут передать игрушки, книги, настольные игры, а также сладкие и творческие наборы для детей. Подчеркивается, что все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в пунктах принимают, в частности, носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки и мужские средства личной гигиены для участников спецоперации.

Также сообщается, что в работе пунктов сбора помогают волонтеры, которые принимают подарки, проверяют срок годности и целостность упаковки, а затем готовят их к дальнейшей транспортировке.

