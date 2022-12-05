На mos.ru появилась карта пунктов по сбору подарков военным и детям в зоне СВО
Интерактивная карта с информацией о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи «Москва помогает» появилась на mos.ru, они будут работать более чем на 70 площадках города.
Отмечается, что все желающие могут передать новогодние подарки детям, живущим на новых российских территориях, или участникам спецоперации. Так, пункты сбора уже функционируют в Парке Горького, парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», «Красная Пресня» и других. А с 9 декабря 19 точек откроется на ярмарочных праздничных площадках зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество». Еще шесть пунктов начнут работать на фестивале 23 декабря, в этот день откроется также пункт у арки главного входа на ВДНХ.
Пункты сбора гуманитарной помощи будут открыты с 10:00 до 19:00, завершится акция 8 января. Таким образом, жители столицы смогут передать игрушки, книги, настольные игры, а также сладкие и творческие наборы для детей. Подчеркивается, что все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в пунктах принимают, в частности, носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки и мужские средства личной гигиены для участников спецоперации.
Также сообщается, что в работе пунктов сбора помогают волонтеры, которые принимают подарки, проверяют срок годности и целостность упаковки, а затем готовят их к дальнейшей транспортировке.
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