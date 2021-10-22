На Москву обрушилась буря

СМИ сообщают о дереве, упавшем на детскую площадку на западе Москвы. О падениях деревьев говорят и автомобилисты.

По данным РИА Новости, в ряде районов идет ливень, сопровождаемый градом и штормовым ветром.

Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал об опасности.

«Нужно быть внимательными, потому что ветер усиливается и выпускаются предупреждения о том, что сегодня во второй половине дня он может достичь 20 м/с. Это очень серьезно», - сказал Вильфанд.

МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей Москвы о сильном ветре с порывами до 20 м/с. Предупреждение действует до шести вечера 22 октября. Спасатели рекомендуют жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистам - не парковать машины под деревьями.

