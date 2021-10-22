На Москву обрушилась буря
Небо над Москвой в пятницу днем потемнело и над городом поднялся ветер, гнущий деревья, о котором предупреждали синоптики.
По словам очевидцев, в ряде районов летают мусорные баки.
СМИ сообщают о дереве, упавшем на детскую площадку на западе Москвы. О падениях деревьев говорят и автомобилисты.
По данным РИА Новости, в ряде районов идет ливень, сопровождаемый градом и штормовым ветром.
Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал об опасности.
«Нужно быть внимательными, потому что ветер усиливается и выпускаются предупреждения о том, что сегодня во второй половине дня он может достичь 20 м/с. Это очень серьезно», - сказал Вильфанд.
МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей Москвы о сильном ветре с порывами до 20 м/с. Предупреждение действует до шести вечера 22 октября. Спасатели рекомендуют жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистам - не парковать машины под деревьями.
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