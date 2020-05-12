На Москву обрушатся гроза и шквалистый ветер

Жителей столичного региона предупредили о резком ухудшении погоды. Столичный главк МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре, которые прогнозируются в столице 12 мая. Спасатели, ссылаясь на прогнозам синоптиков Росгидромета, сообщили, что с 11:00 до конца дня в Москве ожидается дождь, местами грозы и усиление ветра, порывы которого могут составить до 21 м/с, отмечает RT.

В связи с этим, спасатели призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов — обходить шаткие конструкции, подчеркивает Газета.ру.

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Ранее синоптики сообщили, что 12 мая воздух в Москве и области может прогреться до +24... +26 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре России. По словам специалистов, также в регионе прогнозируются дожди с грозами. А вот уже в ночь на среду столбики термометров резко устремятся вниз – они опустятся до отметок +3 до +5 градусов. Синоптики также обещают дожди, грозы, а местами и мокрый снег.

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ФОТО: pixabay.com
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