На Москву надвигается тропическая жара
На следующей неделе в российской столице установится жаркая погода — воздух прогреется выше 30 градусов. Об этом заявила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.
Синоптик заявила «Российской газете», что уже в понедельник-вторник столбик термометра прогреется до 28 градусов. А уже в середине недели потеплеет до 32 градусов. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 14 до 16 градусов тепла.
На этой неделе в столичном регионе еще возможны осадки. Однако уменьшится облачность, чаще будет выглядывать солнце, постепенно повысится температура воздуха.
На этом фоне московские кафе и рестораны уже начали монтировать уличные веранды, не дожидаясь решения властей, отмечает телеканал «360». Один из ресторатов заявил, что заведения просто заранее готовятся к приему посетителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru