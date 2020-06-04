На Москву надвигается тропическая жара

На следующей неделе в российской столице установится жаркая погода — воздух прогреется выше 30 градусов. Об этом заявила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Вильфанд обозначил срок летнего потепления в Москве

Синоптик заявила «Российской газете», что уже в понедельник-вторник столбик термометра прогреется до 28 градусов. А уже в середине недели потеплеет до 32 градусов. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 14 до 16 градусов тепла.

На этой неделе в столичном регионе еще возможны осадки. Однако уменьшится облачность, чаще будет выглядывать солнце, постепенно повысится температура воздуха.

На этом фоне московские кафе и рестораны уже начали монтировать уличные веранды, не дожидаясь решения властей, отмечает телеканал «360». Один из ресторатов заявил, что заведения просто заранее готовятся к приему посетителей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ПрогнозПогодаМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры