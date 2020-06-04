На Москву надвигается тропическая жара

Синоптик заявила «Российской газете», что уже в понедельник-вторник столбик термометра прогреется до 28 градусов. А уже в середине недели потеплеет до 32 градусов. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 14 до 16 градусов тепла.



На этой неделе в столичном регионе еще возможны осадки. Однако уменьшится облачность, чаще будет выглядывать солнце, постепенно повысится температура воздуха.



На этом фоне московские кафе и рестораны уже начали монтировать уличные веранды, не дожидаясь решения властей, отмечает телеканал «360». Один из ресторатов заявил, что заведения просто заранее готовятся к приему посетителей.

