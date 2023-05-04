Ураган в Турции разметал около 30 парашютистов

Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется. Поиски парашютистов ещё продолжаются. Известно, что один из них застрял на дереве, он госпитализирован.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на месте происшествия работают сотрудники полиции, медики, бригады пожарной части, представители других экстренных служб.

