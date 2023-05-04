Ураган в Турции разметал около 30 парашютистов
Целая группа парашютистов попала в ураган на юго-западе Турции. Произошло это в районе курортного посёлка Олюденизе на горе Бабадаг, сообщает Habertürk.
Всего в передрягу попали не менее 26 человек – на шести одноместных парашютах и 10 тандемах. Из-за налетевшего шквалистого ветра они не сумели приземлиться на заранее намеченные площадки.
Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется. Поиски парашютистов ещё продолжаются. Известно, что один из них застрял на дереве, он госпитализирован.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на месте происшествия работают сотрудники полиции, медики, бригады пожарной части, представители других экстренных служб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru