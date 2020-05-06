На Москву надвигается очередная гроза
В ближайшие часы на столичный регион обрушится гроза. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление столичного главка МЧС. Москвичей ждёт сильный дождь и шквалистый ветер, порывы которого местами могут составлять до 20 м/с. Спасатели отмечают, что такой характер погоды сохраниться в регионе до 01.00 четверга, 7 мая.
Между тем, RT напоминает, что в Москве и области в среду, 6 мая, действует «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный из-за дождя, ветра и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Накануне НСН писала, что коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Причина этому – неблагоприятные погодные условия и сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 21 м/с.
В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что аварийные бригады готовы оперативно выехать на место ЧП в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, а также рекламных конструкций.
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