На Москву надвигается очередная гроза

В ближайшие часы на столичный регион обрушится гроза. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление столичного главка МЧС. Москвичей ждёт сильный дождь и шквалистый ветер, порывы которого местами могут составлять до 20 м/с. Спасатели отмечают, что такой характер погоды сохраниться в регионе до 01.00 четверга, 7 мая.

Между тем, RT напоминает, что в Москве и области в среду, 6 мая, действует «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный из-за дождя, ветра и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.