На Москву надвигается июльская жара
Жителей столичного региона предупредили о резком изменении погоды. Как пишет РБК, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, ночью 12 мая температура воздуха составит около +10 градусов, а днем поднимется до отметки +26-ть. А такие показатели, по словам синоптика, являются температурной нормой для июля. Также в этот день в мегаполисе ожидаются дождь и сильный ветер,
А уже в ночь на 13 мая в Москве и Подмосковье сильно похолодает. Так, в столице столбики термометров опустятся до +3… +5 градусов. а в области будет +1… +6. Такие температуры сохраняться в регионе до конца следующей недели.
Между тем, в это воскресенье, 10 мая, в столице ожидается сильный ветер. Местами его порывы могут составить до 17 м/с. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Спасатели подчеркнули, что такой характер погоды сохранится в регионе до вечера. Усиление северо-западного ветра с порывали до 17 м/с прогнозируется до 19:00.
В связи с этим автомобилистам рекомендуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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