На Москву надвигается июльская жара

Жителей столичного региона предупредили о резком изменении погоды. Как пишет РБК, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, ночью 12 мая температура воздуха составит около +10 градусов, а днем поднимется до отметки +26-ть. А такие показатели, по словам синоптика, являются температурной нормой для июля. Также в этот день в мегаполисе ожидаются дождь и сильный ветер,

А уже в ночь на 13 мая в Москве и Подмосковье сильно похолодает. Так, в столице столбики термометров опустятся до +3… +5 градусов. а в области будет +1… +6. Такие температуры сохраняться в регионе до конца следующей недели.