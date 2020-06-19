На Москву надвигается гроза с градом

Жителей столичного региона предупредили о резком ухудшении погодных условий. В московском главке МЧС России отметили, что до вечера пятницы, 19 июня, в мегаполисе ожидается дождь, гроза, сильный град и ветер, порывы которого местами могут достигать 18 м/с.

По этой причине спасатели советуют автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.