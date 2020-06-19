На Москву надвигается гроза с градом
Жителей столичного региона предупредили о резком ухудшении погодных условий. В московском главке МЧС России отметили, что до вечера пятницы, 19 июня, в мегаполисе ожидается дождь, гроза, сильный град и ветер, порывы которого местами могут достигать 18 м/с.
По этой причине спасатели советуют автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.
К слову, характер погоды в столичном регионе начнёт меняться уже в эту пятницу - на смену аномальной жаре в Москву придет похолодание. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, сегодня столбики термометров не превысят 30-градусную отметку. В субботу прогнозируются дожди с грозами. В выходные похолодает до 23 градусов, в понедельник, 22 июня, ожидается не более 20–ти градусов со знаком плюс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru