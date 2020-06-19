На Москву надвигается гроза с градом

Жителей столичного региона предупредили о резком ухудшении погодных условий. В московском главке МЧС России отметили, что до вечера пятницы, 19 июня, в мегаполисе ожидается дождь, гроза, сильный град и ветер, порывы которого местами могут достигать 18 м/с.

По этой причине спасатели советуют автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Синоптики пообещали россиянам жаркий июль

К слову, характер погоды в столичном регионе начнёт меняться уже в эту пятницу - на смену аномальной жаре в Москву придет похолодание. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, сегодня столбики термометров не превысят 30-градусную отметку. В субботу прогнозируются дожди с грозами. В выходные похолодает до 23 градусов, в понедельник, 22 июня, ожидается не более 20–ти градусов со знаком плюс.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПогодаМоскваГроза
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры