На Москву надвигаются гроза и ветер
В Москве во второй половине, по данным столичного ГУ МЧС, прогнозируется гроза и сильный ветер - до 17 м/с.
Спасатели рекомендуют укрываться от ветра и дождя в домах и других зданиях и отказаться во время грозы от поездок на личном транспорте.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1–3 часа до 21:00 7 июня в городе Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 12–17 м/с»,— предупредили в столичном главке МЧС.
Напомним, желтый уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье до 21:00 (мск) 7 июня.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что 4 июня в Москве был побит рекорд 51-летней давности по осадкам, передает RT. Выпало 29 мм осадков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru