На Москву надвигаются гроза и ветер

В Москве во второй половине, по данным столичного ГУ МЧС, прогнозируется гроза и сильный ветер - до 17 м/с.

Спасатели рекомендуют укрываться от ветра и дождя в домах и других зданиях и отказаться во время грозы от поездок на личном транспорте.