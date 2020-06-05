МЧС предупредило москвичей о грозе и граде
Столичное МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, граде и ветре с порывами до 18 метров в секунду в пятницу.
По данным Росгидромета, неблагоприятные погодные явления ожидаются с 13 до 22 часов 5 июня.
МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за того, что во время грозы резко ухудшается видимость и увеличивается вероятность аварий. Парковать автомобили следует подальше от деревьев и плохо укрепленных конструкций. А пешеходам во время грозы лучше укрыться в капитальных строениях.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что 4 июня в Москве был побит рекорд 51-летней давности по осадкам, передает RT. Выпало 29 мм осадков.
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