На Москву надвигается гроза

В течение ближайших часов в столичном регионе ожидается сильный дождь с грозами, а также шквалистый ветер, порывы которого местами могут составить до 15 м/с. Как отмечает АГН «Москва», об этом сообщили в главном управления МЧС России по столице. Там отметили, что такой характер погоды сохранится в регионе до вечера четверга.

Спасатели рекомендуются жителям мегаполиса отказаться от прогулок, однако, если непогоды застанет в пути – не укрываться под деревьями и избегать рекламных щитов.