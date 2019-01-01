Общество

На Москву надвигается гроза

18 июля14:31

В течение ближайших часов в столичном регионе ожидается сильный дождь с грозами, а также шквалистый ветер, порывы которого местами могут составить до 15 м/с. Как отмечает АГН «Москва», об этом сообщили в главном управления МЧС России по столице. Там отметили, что такой характер погоды сохранится в регионе до вечера четверга.

Спасатели рекомендуются жителям мегаполиса отказаться от прогулок, однако, если непогоды застанет в пути – не укрываться под деревьями и избегать рекламных щитов.

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся лето

Ранее НСН писала, что погода в центральном регионе совсем не радует любителей жаркого лета, и в течение этой недели, по утверждению синоптиков, тенденция к прохладе сохранится.

Заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев в эфире НСН заявил, что погода в Москве на этой неделе будет не солнечной, но температура начнет приближаться к климатической норме.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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