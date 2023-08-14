На Московском урбанфоруме в «Лужниках» пройдет квиз о столичной промышленности
Интеллектуально-развлекательная игра с вопросами о столичной промышленности пройдет 19 августа в спортивном комплексе «Лужники» на Московском урбанистическом форуме, регистрация на квиз уже началась, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Организаторы планируют провести четыре очных и одну онлайн-игру, предусмотрено участие группами до шести человек.
«Победить участникам помогут находчивость, логика и знание фактов о деятельности заводов и фабрик города. Подобные мероприятия – отличный повод весело провести время с близкими людьми, расширить кругозор и найти новые знакомства», - отметил Овчинский.
За пять раундов, каждый из которых продлится 1,5 часа, участникам квиза предложат 120 вопросов. Например, им предстоит ответить, кто из литераторов занимался популяризацией промышленности, какие памятники посвящены заводам и фабрикам Москвы. Также нужно будет соотнести предприятие и продукцию, которую там выпускают. Занявшим три первых места обещают памятные призы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru