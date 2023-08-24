На Московском урбанфоруме обсудили взаимодействие застройщиков, горожан и власти
Качественная городская среда – основа капитализации любого района и любой недвижимости, будь то концертный зал или поликлиника, так как итоговая стоимость жилья за счет инфраструктуры будет выше. Об этом заявил вице-президент по международным отношениям АО «Мосинжпроект» Морис Леруа на конференции «Мегаполис в развитии. Сотрудничество горожан, властей и застройщиков», которая прошла в рамках деловой программы Московского урбанистического форума.
По его словам, Москва – это яркий пример выстраивания диалога между городскими властями и жителями, а также эффективного взаимодействия с инвесторами.
ГК «Мосинжпроект» выступает эксклюзивным партнером Московского урбанистического форума и участвует в его деловой программе.
В ходе конференции председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, представители девелоперского сообщества и другие ведущие эксперты обсудили такие вопросы, как обеспечение баланса между потребностями города и возможностями застройщиков по обеспечению социальной инфраструктурой, а также процесс взаимодействия между девелоперами и городом при создании человекоцентричных проектов.
«Москва может дать хороший урок, как привлекать инвесторов, давая им необходимую свободу реализовывать творчески то, что они хотят, и получать необходимую рентабельность, не навязывая никаких собственных подходов в ненужных деталях», – отметил вице-президент по международным отношениям АО «Мосинжпроект».
Одним и примеров успешного привлечения частных капиталовложений Морис Леруа назвал транспортную инфраструктуру.
Он также добавил, чем больше зарабатывает девелопер, тем больше он платит налогов и тем больше город из этих денег создает новую инфраструктуру, и инвестиционный цикл постоянно самовоспроизводится.
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