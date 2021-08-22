На МКАД затруднено движение из-за автоаварии с грузовиком

В настоящее время движение в сторону Профсоюзной улицы затруднено. Отмечается, что на внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля, среди которых один грузовик.

Движение затруднено на 4,5 км. Водителей просят планировать свой маршрут в объезд данного участка.

