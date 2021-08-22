На МКАД затруднено движение из-за автоаварии с грузовиком
22 августа 202101:03
Дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями произошло рядом со станцией московского метро «Лесопарковая» на МКАД, сообщает в Telegram-канале Дептранс Москвы.
В настоящее время движение в сторону Профсоюзной улицы затруднено. Отмечается, что на внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля, среди которых один грузовик.
Движение затруднено на 4,5 км. Водителей просят планировать свой маршрут в объезд данного участка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru