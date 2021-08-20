Мотоциклист погиб в ДТП в центре Москвы
ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла произошла на Валовой улице в Москве, водитель мотоцикла погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Информация о пострадавших не приводится.
Из-за аварии на юге Садового кольца образовалась большая пробка. Сотрудники ДПС перекрыли движение по трем полосам и частично ограничили въезд в Добрынинский тоннель.
Ранее сегодня сообщалось, что в Сальском районе Ростовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибла женщина, еще десять человек госпитализированы с травмами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru