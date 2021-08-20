Мотоциклист погиб в ДТП в центре Москвы

ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла произошла на Валовой улице в Москве, водитель мотоцикла погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информация о пострадавших не приводится.

Из-за аварии на юге Садового кольца образовалась большая пробка. Сотрудники ДПС перекрыли движение по трем полосам и частично ограничили въезд в Добрынинский тоннель.

Ранее сегодня сообщалось, что в Сальском районе Ростовской области в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибла женщина, еще десять человек госпитализированы с травмами.