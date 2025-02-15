На Маврикии планируют открыть русскую школу
Посольство России планирует открыть на Маврикии русскую школу. Об этом рассказала посол РФ в островном государстве Ирада Зейналова в беседе с РИА Новости.
По словам дипломата, к ней обращаются с вопросами об открытии русской школы в республике.
«Мне говорят, что им нужно, чтобы их учили русскому языку, персонал в отелях хотел бы говорить на русском. Мы пытаемся школу здесь организовать», - отметила посол.
По словам Зейналовой, мэрия одного из городов предложила привести в порядок здание детского сада и открыть школу в одной из аудиторий учреждения. Посол подчеркнула, что живущие на Маврикии русские хотят, чтобы их дети сохранили язык. Как отметила Зейналова, российская сторона помогает сертифицировать учителей в стране, а Россотрудничество «привезет туда свои замечательные готовые классы».
Ранее стало известно, что турпоток из России на Маврикий в 2024 году вырос почти в два раза, было зафиксировано около 30 тысяч визитов.
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