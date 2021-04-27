На майские праздники не будут запрещать продажу спиртного
В Роспотребнадзоре сообщили, что не планируют вводить запретительные меры на продажу спиртного во время больших выходных в мае.
«На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя», - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram ведомства.
Ранее в столице Тувы Кызыле запретили продажу спиртного с 1 по 10 мая. При этом для предприятий общественного питания эта мера будет носить рекомендательный характер. В Пермском крае, по данным газеты «АиФ-Прикамье», запрет на продажу алкоголя будет действовать только 1 и 9 мая, а в Кургане запрет будет действовать только 9 мая.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, по которому нерабочими являются дни с первого по десятое апреля включительно. Глава государства поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анна Попова, которая рекомендовала увеличит количество выходных в мае, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки
Ранее лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как относится к большим выходных в мае и будет ли писать о них песню.
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