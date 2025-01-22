На курортах Таиланда произошла вспышка неизвестной болезни
22 января 202511:49
Россияне, отдыхающие в Таиланде, массово стали жаловаться в соцсетях на то, что подхватили на курортах Пхукета и Пхатанга неизвестную инфекцию, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам туристов, при высокой температуре тела, которая держится около недели, пропадает голос. Часть заболевших указала на сильный кашель, который долго не проходит.
Всем заболевшим местные врачи в Таиланде ставят диагноз – грипп.
Ранее вирусолог Георгий Викулов объяснил неизвестное заболевание на Пхукете тропическим климатом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru