На курортах Таиланда произошла вспышка неизвестной болезни

Россияне, отдыхающие в Таиланде, массово стали жаловаться в соцсетях на то, что подхватили на курортах Пхукета и Пхатанга неизвестную инфекцию, сообщает Telegram-канал Shot.

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По словам туристов, при высокой температуре тела, которая держится около недели, пропадает голос. Часть заболевших указала на сильный кашель, который долго не проходит.

Всем заболевшим местные врачи в Таиланде ставят диагноз – грипп.

Ранее вирусолог Георгий Викулов объяснил неизвестное заболевание на Пхукете тропическим климатом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK
ТЕГИ:РоссиянеИнфекцияЗаболеваниеТаиланд

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