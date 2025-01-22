На курортах Таиланда произошла вспышка неизвестной болезни

Сотрудник столичного банка украл из ячейки клиента около 180 млн рублей Принята стратегия развития ВДНХ до 2030 года В Москве продали более 52 миллионов карт «Тройка» с момента её запуска В День студента в Москве пройдет гастрономический фестиваль студентов колледжей Вильфанд: Январь этого года в Москве может стать вторым среди самых теплых январей за всю историю метеонаблюдений