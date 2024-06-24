На «Кухню на районе» завели дело о нарушении санитарных норм
Протокол о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в отношении ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» поступил в Люблинский суд Москвы, следует из картотеки суда.
Компании грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.
В среду гендиректора компании Антона Лозина и руководителя отдела качества Елену Машкову отправили под домашний арест по делу о массовом отравлении клиентов сервиса салатом «Лобио», в котором содержался ботулотоксин.
Ранее стало известно, что случаи ботулизма выявили в Тамбовской, Ярославской и Костромской областях, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru