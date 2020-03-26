На Кубе от коронавируса скончался россиянин

Гражданин России стал жертвой коронавируса на Кубе, еще одна россиянка подхватила инфекцию. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что 45-летний мужчина был госпитализирован в больницу в критическом состоянии. Он скончался утром в четверг, 26 марта. Речь идет об уроженце Санкт-Петербурга. Известно, что он прилетел в страну 12 марта, спустя девять дней ему стало плохо и он был госпитализирован.

По данным «Российской газеты», всего на Кубе в больницы с коронавирусом попали трое граждан РФ.

В самой России жертвами коронавируса стали два человека — накануне в Москве умерли двое пациентов в возрасте 73 и 88 лет, при жизни у них имелись хронические заболевания. Всего на территории РФ зафиксировано 840 случаев заражения.

