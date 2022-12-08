На Кубани запретили использование беспилотников

Власти Краснодарского края ввели временный запрет на использование гражданских беспилотников. Согласно постановлению, которое подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, ограничение начнёт действовать с 12 декабря.

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В документе, который опубликован на официальном сайте администрации Кубани, говорится, что решение было принято в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Исключение составляют беспилотники, которые используют органы госвласти Краснодарского края и подведомственные им учреждения, а также федеральными органами и органами местного самоуправления.

Кроме того, запрет не коснётся организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, и иных организаций, работающих по договору с органами госвласти Кубани и подведомственных им учреждений в рамках возложенных на них полномочий.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе так называемый «средний уровень реагирования», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:Запрет ПолётовЗапретКраснодарский КрайБеспилотники
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