На Кубани в результате циклона подтоплены несколько тысяч домов
Последствия циклона, который привел к подтоплению домов и дворовых территорий, ликвидируют в Краснодарском крае, говорится на сайте администрации региона.
Так, в Темрюкском районе подтоплены дома в 14 населенных пунктах. В Анапе обследовали 1 тыс. 394 дома, в Новороссийске — свыше 800 домов. В Славянске-на-Кубани остаются подтопленными 52 придомовых территории и 13 домов.
Для откачки воды на пострадавших территориях задействованы все силы и средства.
Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков и последовавших за ними подтоплений режим ЧС ввели в нескольких муниципалитетах Краснодарского края.
Ранее чрезвычайными ситуациями федерального характера признаны паводки на Дальнем Востоке России - в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях.
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