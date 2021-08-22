На Кубани в результате циклона подтоплены несколько тысяч домов

Так, в Темрюкском районе подтоплены дома в 14 населенных пунктах. В Анапе обследовали 1 тыс. 394 дома, в Новороссийске — свыше 800 домов. В Славянске-на-Кубани остаются подтопленными 52 придомовых территории и 13 домов.

Для откачки воды на пострадавших территориях задействованы все силы и средства.

Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков и последовавших за ними подтоплений режим ЧС ввели в нескольких муниципалитетах Краснодарского края.

Ранее чрезвычайными ситуациями федерального характера признаны паводки на Дальнем Востоке России - в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях.

