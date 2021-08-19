Пострадавшие от паводков регионы получат 400 млн рублей на закупку техники

Ранее чрезвычайными ситуациями федерального характера признаны паводки на дальнем востоке России - в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.

Ущерб от наводнений в этих регионах уже превысил 13 миллиардов рублей. На заседании также была тщательно рассмотрена обстановка в Крыму, где в первые два летних месяца из-за обильных садков резко поднялся уровень воды в реках.

