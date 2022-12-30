На Кубани устанавливают причину массовой гибели чаек

Специалисты уже выехали в Динский район, где произошла гибель птиц. Они взяли пробы на опасные заболевания. Первостепенно нужно исключить грипп птиц и болезнь Ньюкасла, заявили эксперты. Проверка началась после появления в Сети видео с погибшими птицами.

За последнее время было еще несколько подобных случаев на Кубани. Так, в Ейском районе погибли фазаны. Они отравились ядом для грызунов.

