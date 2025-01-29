На Кубани стартовал демонтаж корпуса севшего на мель танкера

Стартовал демонтаж в каютах и внутренних помещениях севшего на мель у порта Тамань танкера «Волгонефть-239». Об этом заявили в Оперативном штабе Краснодарского края.

С пляжей Кубани и Крыма собрали свыше 176 тысяч тонн песка с мазутом

Отмечается, что специалисты выполняют демонтаж обшивки, отделочных конструкций «и всего того, что предстоит удалить с судна».

«Рабочие выносят мебель и технику. Всё это складывают в грузовики и увозят с берега», - говорится в сообщении.

Ранее кабмин РФ выделил на ликвидацию последствий разлива мазута в Чёрном море 1,5 млрд рублей, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Минтранс РФ
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