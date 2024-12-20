На Кубани собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка после ЧП с танкерами

Более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали в Краснодарском крае после крушения двух танкеров с мазутом в районе Керченского пролива. Об этом сообщило МЧС.

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В ведомстве уточнили, что всего было собрано 3 303 тонны песка и грунта.

«В порту Анапы сорбентом обработано 100 квадратов акватории, собрано 4 тонны нефтесодержащей жидкости», — указали в МЧС.

Работы продолжают около 6 000 спасателей и волонтеров, кроме того, задействовано свыше 250 единиц техники.

Ранее в МЧС сообщили, что после ЧП с танкерами на Кубани очистили 19,6 км береговой линии и собрали свыше 1,7 тонны загрязненного песка и грунта, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: Оперштаб Краснодарский край
ТЕГИ:МЧСКраснодарский Край

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