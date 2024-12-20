На Кубани собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка после ЧП с танкерами
Более трех тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрали в Краснодарском крае после крушения двух танкеров с мазутом в районе Керченского пролива. Об этом сообщило МЧС.
В ведомстве уточнили, что всего было собрано 3 303 тонны песка и грунта.
«В порту Анапы сорбентом обработано 100 квадратов акватории, собрано 4 тонны нефтесодержащей жидкости», — указали в МЧС.
Работы продолжают около 6 000 спасателей и волонтеров, кроме того, задействовано свыше 250 единиц техники.
Ранее в МЧС сообщили, что после ЧП с танкерами на Кубани очистили 19,6 км береговой линии и собрали свыше 1,7 тонны загрязненного песка и грунта, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глобальный сбой произошел в работе игрового сервиса Steam
- В курском приграничье сбили украинскую ракету
- На Кубани собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка после ЧП с танкерами
- Задержан гендиректор «Корпорации развития Курской области»
- На развитие энергетики и ЖКХ в регионах направят более 440 млн рублей
- США выслали за год 270 тысяч мигрантов
- Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы
- В РАНХиГС назвали «суверенитет» государственным словом года
- СМИ: Орбан примет решение о санкциях против РФ после инаугурации Трампа
- Над территорией России уничтожили 36 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru