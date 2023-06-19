На Кубани школьница сняла на видео издевательства над щенком
19 июня 202300:19
В Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов нашли в интернете видео, на котором школьница избивает щенка, сообщает «РЕН ТВ».
По данному факту ведется проверка. Личность несовершеннолетней и ее место жительства установили. В школе, как и дома о подростке отзываются положительно.
Щенка передали в заботливые руки волонтеров. Сейчас ему ищут новых хозяев.
Председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алена Полынь в пресс-центре НСН назвала признаки, которые помогут определить живодера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru