На Кубани школьница сняла на видео издевательства над щенком

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Щенка передали в заботливые руки волонтеров. Сейчас ему ищут новых хозяев.

Председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алена Полынь в пресс-центре НСН назвала признаки, которые помогут определить живодера.

