На Кубани ограничили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе
Проведение массовых мероприятий на открытом воздухе ограничили в Краснодарском крае. Как сообщает региональное правительство, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Уточняется, что речь идёт о проведении мероприятий с участием более тысячи человек. Запрет не распространяется на официальные спортивные соревнования в местах, отвечающих требованиям общественной безопасности.
Также краевые власти допустили проведение мероприятий, которые будут согласованны со специально созданными рабочими группами, в состав которых войдут представители правоохранительных органов.
«Такие меры позволят обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей региона», - заключили в администрации Кубани.
Ранее власти Орловской области призвали организаторов перенести все массовые мероприятия, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru