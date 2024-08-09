На Кубани ограничили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе

Уточняется, что речь идёт о проведении мероприятий с участием более тысячи человек. Запрет не распространяется на официальные спортивные соревнования в местах, отвечающих требованиям общественной безопасности.

Также краевые власти допустили проведение мероприятий, которые будут согласованны со специально созданными рабочими группами, в состав которых войдут представители правоохранительных органов.

«Такие меры позволят обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность жителей и гостей региона», - заключили в администрации Кубани.

Ранее власти Орловской области призвали организаторов перенести все массовые мероприятия, сообщает RT.

