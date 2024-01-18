На Кубани назвали самые необычные имена новорожденных мальчиков

Самыми необычными именами стали Азо, Алтай, Бег, Бриллиант, Ведагор, Вельмир-Тарас, Волемир, Данат, Дэвамир, Евсевий, Евфимий, Золотой, Изумруд, Капитон, Лучезар, Мечислав, Нил, Огнеслав, Один, Родослав, Север, Червоня, Ярополк.

В списке есть даже Люцифер, однако неизвестно, почему родители приняли решение так назвать свое чадо.

Ранее интернет-сайт знакомств Mamba по результатам своих исследований сообщил, что каждый третий обращает внимание на имя в анкете при выборе партнера.

