На Кубани назвали самые необычные имена новорожденных мальчиков
ЗАГС Краснодарского края назвал самые необычные имена, которыми в прошлом году называли новорожденных мальчиков. Об этом пишет издание 93.ru.
Самыми необычными именами стали Азо, Алтай, Бег, Бриллиант, Ведагор, Вельмир-Тарас, Волемир, Данат, Дэвамир, Евсевий, Евфимий, Золотой, Изумруд, Капитон, Лучезар, Мечислав, Нил, Огнеслав, Один, Родослав, Север, Червоня, Ярополк.
В списке есть даже Люцифер, однако неизвестно, почему родители приняли решение так назвать свое чадо.
Ранее интернет-сайт знакомств Mamba по результатам своих исследований сообщил, что каждый третий обращает внимание на имя в анкете при выборе партнера.
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