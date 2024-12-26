«Фейк-перефейк»: Захарова опровергла данные о вылете нового посла РФ в США
Сведения о якобы вылете нового посла России в Вашингтон не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат назвала эту информацию классическим фейком.
«Фейк-перефейк. Я еще не разобралась, кому и зачем это нужно, но зачем-то запустили эту дезинформацию», — заявила Захарова в эфире «Соловьев Live».
Кроме того, представитель МИД указала, что Александр Дарчиев, которого СМИ называли кандидатом на должность посла в США, возглавляет департамент Северной Америки в МИД и находится на рабочем месте в Москве.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия представила США кандидатуру на пост посла, Вашингтон приветствовал ее. Дату выезда дипломата в Соединенные Штаты определят с учетом инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, пишет 360.ru.
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