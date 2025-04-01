На Кубани назвали фейком информацию о выплатах беременным школьницам
Распространяемая в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах информация о якобы вводе в Краснодарском крае выплат при рождении ребёнка, является фейком. Об этом заявили в Оперативном штабе региона.
В ведомстве отметили, что фейковое «постановление» составленно как с юридическими ошибками, так и «с нарушением правил русского языка».
В Оперштабе также указали, что липовый документ не был официально опубликован, а его рассылка осуществлялась с почтового сервиса, которым не пользуется администрация Кубани.
«В некоторых СМИ... публикации вообще вышли с заголовками, что фальшивое постановление предполагает выплаты беременным школьницам... Ничего подобного не написано даже в самом поддельном документе», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опроверг появившиеся в интернете сообщения о своей смерти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД не нашло нарушений в словах солиста «Би-2» о переводе денег на Украину
- В Литве найден мертвым четвертый пропавший американский военный
- ВВС США перебросили на Ближний Восток группировку штурмовиков A-10
- На Кубани назвали фейком информацию о выплатах беременным школьницам
- Гроссмейстер Карякин вызвал главу FIDE Сутовского на поединок по шахбоксу
- В Белгородской области водитель грузовика был ранен при атаке дрона ВСУ
- Бербок: США следует согласовать сделку с Украиной по ресурсам с законами ЕС
- В России появилась пятая женщина-миллиардер
- Чистая прибыль «КАМАЗа» по МСФО по итогам 2024 года упала в 28 раз
- Объявлена дата выхода полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru