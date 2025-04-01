На Кубани назвали фейком информацию о выплатах беременным школьницам

В ведомстве отметили, что фейковое «постановление» составленно как с юридическими ошибками, так и «с нарушением правил русского языка».

В Оперштабе также указали, что липовый документ не был официально опубликован, а его рассылка осуществлялась с почтового сервиса, которым не пользуется администрация Кубани.

«В некоторых СМИ... публикации вообще вышли с заголовками, что фальшивое постановление предполагает выплаты беременным школьницам... Ничего подобного не написано даже в самом поддельном документе», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опроверг появившиеся в интернете сообщения о своей смерти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

