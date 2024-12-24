На Кубани и в Крыму собрали свыше 21 тысячи тонн загрязненного грунта
Свыше 21 тысячи тонн загрязненного песка и грунта собрали в Краснодарском крае и Крыму после аварии с танкерами в Черном море. Об этом сообщает МЧС.
По данным ведомства, на Кубани обследовали 190 километров береговой линии. Морспасслужба очистила более 24 тысяч «квадратов» акватории, собрала 25 тонн нефтесодержащей жидкости и установила 200 метров боновых заграждений. В частности, в Анапе собрали свыше 14 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости и очистили около 4,8 тысячи «квадратов» берега.
«Силами спасателей и волонтеров собраны более 21 000 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены свыше 15 000 тонн», — подчеркнули в МЧС.
При этом в Крыму обследовали 349 км берега, очистили 14,4 км береговой линии, собрали и вывезли более 109 тонн песка и грунта.
Между тем глава Минприроды Александр Козлов спрогнозировал, что объем загрязненного мазутом грунта на побережье Черного моря может составить 200 тысяч тонн, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru