На Кубани и в Крыму собрали свыше 21 тысячи тонн загрязненного грунта

По данным ведомства, на Кубани обследовали 190 километров береговой линии. Морспасслужба очистила более 24 тысяч «квадратов» акватории, собрала 25 тонн нефтесодержащей жидкости и установила 200 метров боновых заграждений. В частности, в Анапе собрали свыше 14 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости и очистили около 4,8 тысячи «квадратов» берега.

«Силами спасателей и волонтеров собраны более 21 000 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены свыше 15 000 тонн», — подчеркнули в МЧС.

При этом в Крыму обследовали 349 км берега, очистили 14,4 км береговой линии, собрали и вывезли более 109 тонн песка и грунта.

Между тем глава Минприроды Александр Козлов спрогнозировал, что объем загрязненного мазутом грунта на побережье Черного моря может составить 200 тысяч тонн, пишет 360.ru.

