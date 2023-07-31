На Кубани экс-чиновника осудили за передачу данных за рубеж
Бывший сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края осужден за передачу иностранной разведке информации, которую могут использовать против безопасности России. Об этом пишет ТАСС.
Экс-чиновника приговорили к 12 годам лишения свободы. Суд установил, что мужчина собирал и передал секретные сведения за рубеж.
О задержании в Краснодаре агента Службы безопасности под псевдонимом Арчи сообщалось в августе 2022 года. Его действия квалифицированы как государственная измена.
Ранее двух россиян приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины и причастность к гибели военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru