На Кубани экс-чиновника осудили за передачу данных за рубеж

Бывший сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края осужден за передачу иностранной разведке информации, которую могут использовать против безопасности России. Об этом пишет ТАСС.

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Экс-чиновника приговорили к 12 годам лишения свободы. Суд установил, что мужчина собирал и передал секретные сведения за рубеж.

О задержании в Краснодаре агента Службы безопасности под псевдонимом Арчи сообщалось в августе 2022 года. Его действия квалифицированы как государственная измена.

Ранее двух россиян приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины и причастность к гибели военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:РазведкаШпионажСудыКраснодарский Край

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